Ennesimo incidente sulla Pontina: traffico in tilt verso Roma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora un incidente sulla via Pontina e ancora una mattinata ‘nera’ per i pendolari perché il traffico è, inevitabilmente, andato in tilt. Il sinistro, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, è avvenuto tra Casalazzara e Pomezia, in direzione Roma. Un veicolo pare abbia preso fuoco e il traffico è paralizzato verso la Capitale. Al momento non si conoscono i mezzi coinvolti e le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell’impatto. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia per tutti i rilievi del caso. #SS148 #Pontina code per #VeicoloInFiamme tra #CasaLazzara e #Pomezia #Roma @Emergenza24 @News24 it @WazeLazio @RegioneLazio#ViabiliLAZ https://t.co/TmAxQuD66g — Astral ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora unviae ancora una mattinata ‘nera’ per i pendolari perché ilè, inevitabilmente, andato in. Il sinistro, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, è avvenuto tra Casalazzara e Pomezia, in direzione. Un veicolo pare abbia preso fuoco e ilè paralizzatola Capitale. Al momento non si conoscono i mezzi coinvolti e le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell’impatto. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia per tutti i rilievi del caso. #SS148 #code per #VeicoloInFiamme tra #CasaLazzara e #Pomezia #@Emergenza24 @News24 it @WazeLazio @RegioneLazio#ViabiliLAZ https://t.co/TmAxQuD66g — Astral ...

CorriereCitta : Ennesimo incidente sulla Pontina: traffico in tilt verso Roma - fiere_estero : @InfoViaggiando ennesimo #quotidiano #ecatombe #incidente #Austostrada #A4 ogni giorno uno mattina uno pomeriggio,… - infoitinterno : Ennesimo incidente con la mountain bike, un 20enne elitrasportato in ospedale dopo la caduta - ci_gori : RT @cislfirenzeprat: Ennesimo incidente mortale in Toscana #bastamortisullavoro Il mondo del #lavoro chiede fatti non belle parole @… - LatinaBiz : Ambulanza Ennesimo incidente mortale in provincia di Latina dove a perdere la vita questa volta è stata la 793nn3… -