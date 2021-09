Energia | Gallo | “Servono azioni per ridurre costo già nel breve e medio termine”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Diversificazione delle forniture nelpiù strutturali nelperiodo. E’ questa a ricetta proposta dall’Amministratore delegato di Italgas, Paolo, al problema del caro bollette. “Il problema dei prezzi del gas naturale – ha detto in una intervista a Class Cnbc – si risolve mettendo in campoin grado di produrre effetti già nel“.ha proposto innanzitutto una diversificazione delle forniture, che nell’immediato consentirebbe di “essere meno soggetti agli effetti geopolitici a cui stiamo assistendo anche in questi giorni”. Per il-lungo periodo (5-10 anni) – ha aggiunto – bisogna spingere sulla produzione di biometano, in grado di coprire fino ...