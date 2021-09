ENAC, Di Palma al MAM: “pronti per le nuove frontiere, dal trasporto aereo al comparto aerospaziale” (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Si è aperta oggi, 22 settembre 2021, la prima edizione del Mediterranean Aerospace Matching, evento internazionale dedicato alle nuove frontiere dell’aerospazio di cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) è co-organizzatore. Il Presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, che segue, da sempre, con particolare attenzione l’evoluzione dello scalo di Grottaglie, città in cui è nato, è intervenuto in apertura dei lavori illustrando il ruolo dell’ENAC in una visione strategica di carattere duale basata su una maggiore e migliore collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento diretto dell’industria nazionale del settore: “Il processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, avviato in Europa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Si è aperta oggi, 22 settembre 2021, la prima edizione del Mediterranean Aerospace Matching, evento internazionale dedicato alledell’aerospazio di cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile () è co-organizzatore. Il Presidente dell’, Avvocato dello Stato Pierluigi Di, che segue, da sempre, con particolare attenzione l’evoluzione dello scalo di Grottaglie, città in cui è nato, è intervenuto in apertura dei lavori illustrando il ruolo dell’in una visione strategica di carattere duale basata su una maggiore e migliore collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento diretto dell’industria nazionale del settore: “Il processo di liberalizzazione e privatizzazione del, avviato in Europa ...

