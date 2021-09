Elodie stravolge il look | tutti a bocca aperta | spaziale!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La cantantepresenta sui social la sua ultima canzone che uscirà a breve “Vertigine”. La foto scelta è semplicemente meravigliosa.si è fatta conoscere al pubblico partecipando ad AmiciSembra essere un momento d’oro per la cantante, che si è fatta conoscere al pubblico qualche anno fa dopo aver partecipato al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Classe 1990, la cantante romana potrebbe essere una delle nuove presentatrici de Le Iene, che ritornerà in prima serata martedì 5 ottobre su Italia 1. La sua carriera artistica ha, però, inizio quando partecipa ad X-Factor, dove viene eliminata durante le fasi iniziali. Solo qualche anno più tardi, partecipa al talent di Canale 5, classificandosi seconda. Durante la permanenza nella scuola,si fidanza con Lele, un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Elodie stravolge

