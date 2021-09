Elodie, la storia con Marracash tra alti e bassi: “Siamo molto diversi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) È sulla cresta dell’onda, Elodie. Sul palco si scatena e riesce a trasmettere non solo la sua grande passione per la musica e il suo innegabile talento, ma anche una grandissima energia. Sta per uscire con un nuovo singolo e sta lavorando al suo nuovo album, ma l’attenzione, come spesso capita a chi riesce ad entrare nel cuore del pubblico, non è solo per la sua carriera. Sotto gli occhi dei riflettori anche la sua vita, in particolare la sua storia d’amore con Marracash. Elodie e il rapper Marracash sono una coppia dall’estate del 2019. Giovani, belli, innamorati e talentuosi, fin da subito hanno ricevuto l’affetto del pubblico e l’attenzione degli appassionati di gossip. Segnali, veri o presunti, di ipotetici problemi di coppia sono così immediatamente passati al vaglio e, in più occasioni, voci di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 settembre 2021) È sulla cresta dell’onda,. Sul palco si scatena e riesce a trasmettere non solo la sua grande passione per la musica e il suo innegabile talento, ma anche una grandissima energia. Sta per uscire con un nuovo singolo e sta lavorando al suo nuovo album, ma l’attenzione, come spesso capita a chi riesce ad entrare nel cuore del pubblico, non è solo per la sua carriera. Sotto gli occhi dei riflettori anche la sua vita, in particolare la suad’amore cone il rappersono una coppia dall’estate del 2019. Giovani, belli, innamorati e talentuosi, fin da subito hanno ricevuto l’affetto del pubblico e l’attenzione degli appassionati di gossip. Segnali, veri o presunti, di ipotetici problemi di coppia sono così immediatamente passati al vaglio e, in più occasioni, voci di ...

Advertising

_elysun : RT @VanityFairIt: «Dite sempre quello che pensate. Se qualcosa vi fa soffrire, parlate. E non scordate mai di tirare fuori il coraggio». L'… - VanityFairIt : «Dite sempre quello che pensate. Se qualcosa vi fa soffrire, parlate. E non scordate mai di tirare fuori il coraggi… - CoglioneBionico : MADONNA MIA LA BELLEZZA DI QUESTA INTERVISTA NOI STA RAGAZZA NON CE LA MERITIAMO - worldgoodvibes : Uomini importanti nella sua vita? «... e poi Alessandro, Mahmood, che nella vita sembra distratto, invece ti vede,… - shondorhimes : RT @sonomarvin: Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Elodie. -