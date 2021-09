Elezioni in Germania: chi sarà il successore di Angela Merkel. La guida al voto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Domenica 26 settembre la Germania tornerà al voto per le Elezioni legislative e per decidere chi sarà il successore di Angela Merkel. La cancelliera infatti ha annunciato che non si candiderà per un quinto mandato dopo aver eguagliato il record di 16 anni alla guida del governo. Il favorito alla successione è Olaf Scholz, candidato del Partito social-democratico di Germania (Spd), tornato stabilmente in testa ai sondaggi per la prima volta da 15 anni. Secondo i sondaggi, l’attuale ministro delle Finanze nel governo di coalizione guidato da Merkel è uscito vincitore da tutti e tre i dibattiti televisivi con gli altri candidati, in cui ha promesso allo stesso tempo stabilità e una rottura dai ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Domenica 26 settembre latornerà alper lelegislative e per decidere chiildi. La cancelliera infatti ha annunciato che non si candiderà per un quinto mandato dopo aver eguagliato il record di 16 anni alladel governo. Il favorito alla successione è Olaf Scholz, candidato del Partito social-democratico di(Spd), tornato stabilmente in testa ai sondaggi per la prima volta da 15 anni. Secondo i sondaggi, l’attuale ministro delle Finanze nel governo di coalizioneto daè uscito vincitore da tutti e tre i dibattiti televisivi con gli altri candidati, in cui ha promesso allo stesso tempo stabilità e una rottura dai ...

