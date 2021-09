Elden Ring non è ancora uscito ma c'è chi analizza strani segni presenti sulle gambe di diversi personaggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Elden Ring ed i fan stanno cercando diversi modi per ingannare l'attesa. Aspettando nuovi dettagli sul gioco da parte di Bandai Namco, un fan è riuscito a cogliere un particolare dettaglio dalle immagini già pubblicate. Possiamo quasi certamente affermare che la storia di Elden Ring sarà ricca e avvincente, dato che ha collaborato anche lo scrittore George R.R. Martin, colui che ha dato vita alla serie di libri "Cronache del ghiaccio e del fuoco". Una cosa che è saltata all'occhio di un fan e che potrebbe avere un collegamento nella storia si traduce in una serie di marchi presenti sulle cosce di diversi personaggi mostrati nella campagna ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mancanomesi all'uscita died i fan stanno cercandomodi per ingannare l'attesa. Aspettando nuovi dettagli sul gioco da parte di Bandai Namco, un fan è ria cogliere un particolare dettaglio dalle immagini già pubblicate. Possiamo quasi certamente affermare che la storia disarà ricca e avvincente, dato che ha collaborato anche lo scrittore George R.R. Martin, colui che ha dato vita alla serie di libri "Cronache del ghiaccio e del fuoco". Una cosa che è saltata all'occhio di un fan e che potrebbe avere un collegamento nella storia si traduce in una serie di marchicosce dimostrati nella campagna ...

