Eitan Biran, prima udienza a Tel Aviv: famiglia nonno ottimista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Shmuel Peleg, il nonno del piccolo Eitan Biran, sarà domani in aula nel giorno della prima udienza del processo che si apre a Tel Aviv dopo l'istanza presentata dalla zia paterna per il ritorno in Italia del bimbo. Lo anticipa ad Adnkronos Gadi Solomon, il portavoce della famiglia Peleg in Israele. "Shmuel sarà in aula", afferma Solomon. "Siamo ottimisti" sull'andamento della vicenda giudiziaria, ha aggiunto. "Abbiamo fiducia nella giustizia israeliana", ha sottolineato Solomon. L'articolo proviene da Italia Sera.

