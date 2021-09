EFL Cup 2021/2022: il West Ham vince in casa dello United, vittoria ai rigori per il Chelsea (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ Aaron Connolly il protagonista di Brighton-Swansea. L’attaccante irlandese ha firmato la doppietta che ha regalato la vittoria ai padroni di casa nel terzo turno della EFL Cup 2021/2022. vittoria anche per l’Arsenal, che all’Emirates Stadium ha calato il tris contro il Wimbledon: Lacazette apre il match all’11’ con un calcio di rigore, e nell’ultimo quarto d’ora prima Emile Smith Rowe, al 77?, poi Edward Nketiah, all’80’, chiudono definitivamente i conti. Manuel Lanzini beffa il Manchester United con un gol dopo nove minuti dall’inizio del match, e il West Ham porta a casa una grandissima vittoria. All’Old Trafford il centrocampista argentino si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, raccoglie un rimbalzo in area e conclude ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ Aaron Connolly il protagonista di Brighton-Swansea. L’attaccante irlandese ha firmato la doppietta che ha regalato laai padroni dinel terzo turno della EFL Cupanche per l’Arsenal, che all’Emirates Stadium ha calato il tris contro il Wimbledon: Lacazette apre il match all’11’ con un calcio di rigore, e nell’ultimo quarto d’ora prima Emile Smith Rowe, al 77?, poi Edward Nketiah, all’80’, chiudono definitivamente i conti. Manuel Lanzini beffa il Manchestercon un gol dopo nove minuti dall’inizio del match, e ilHam porta auna grandissima. All’Old Trafford il centrocampista argentino si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, raccoglie un rimbalzo in area e conclude ...

