Edilizia scolastica, Floridia: “Con Pnrr e Piano RiGenerazione Scuola avremo una svolta” (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza a Scuola fotografa una situazione ben nota al Ministero dell'Istruzione, che ci indica come quello dell'Edilizia scolastica sia uno dei principali fronti su cui agire. Mettere in sicurezza gli istituti dopo anni di tagli e mancati interventi è una priorità per il MoVimento 5 Stelle". Così la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza afotografa una situazione ben nota al Ministero dell'Istruzione, che ci indica come quello dell'sia uno dei principali fronti su cui agire. Mettere in sicurezza gli istituti dopo anni di tagli e mancati interventi è una priorità per il MoVimento 5 Stelle". Così la sottosegretaria all'istruzione Barbara, senatrice M5S. L'articolo .

Advertising

AnciLiguria : #Province. Riunione del Comitato Direttivo #UPI @ProvinceItalia, a cui partecipa il coordinatore UPI Liguria… - ottovanz : RT @RomaSette: Edilizia scolastica: 35 crolli in un anno. ? Presentato da @cittadinanzatti il XIX “Osservatorio civico sulla sicurezza a sc… - MEcosocialista : RT @Moonlightshad1: I fondi del Pnrr per l'edilizia scolastica favoriranno più il nord dei comuni del sud. Ma chi l'avrebbe mai detto. ht… - RomaSette : Edilizia scolastica: 35 crolli in un anno. ? Presentato da @cittadinanzatti il XIX “Osservatorio civico sulla sicur… - Chandra_85_ : RT @Lucrezi97533276: Anche i fondi per l’edilizia scolastica favoriranno il Nord e penalizzeranno il Sud . Vorrei tanto che ci fosse una pr… -