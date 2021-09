Economia del Mare, il IX rapporto annuale cruciale per la ripresa dell'Italia (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Camera di Commercio di Frosinone e Latina ha presentato il IX rapporto Nazionale sull'Economia del Mare promosso da 'InforMare', Azienda Speciale per l'Internalizzazione, la Formazione e l'Economia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Camera di Commercio di Frosinone e Latina ha presentato il IXNazionale sull'delpromosso da 'Infor', Azienda Speciale per l'Internalizzazione, la Formazione e l'...

Ultime Notizie dalla rete : Economia del La Cina salva Evergrande per salvare se stessa Ma come ha fatto Evergrande ad arrivare a questa situazione? La storia del colosso immobiliare va contestualizzata nel trend dell'economia cinese. "Il successo del gruppo è strettamente legato alla ...

Economia del Mare, il IX rapporto annuale cruciale per la ripresa dell'Italia La Camera di Commercio di Frosinone e Latina ha presentato il IX Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare promosso da 'Informare', Azienda Speciale per l'Internalizzazione, la Formazione e l'Economia del Mare ed elaborato dal Centro Studi G. Tagliacarne e da Unioncamere. Un appuntamento ...

Fed, apre al 'tapering'. Stima pil Usa +5,9% nel 2021 Un rallentamento della velocità degli acquisti di bond potrebbe essere garantita a breve. Lo afferma la Fed al termine della due giorni di riunione, aprendo di fatto al tapering. (ANSA) ...

