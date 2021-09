Ecco "Non dire una parola", il video di Baby K e Alvaro Soler girato in Sicilia (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ online il video ufficiale di "Non dire una parola" , il singolo che vede per la prima volta collaborare la regina delle hit italiane Baby K (con 15 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e un disco di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ online ilufficiale di "Nonuna" , il singolo che vede per la prima volta collaborare la regina delle hit italianeK (con 15 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e un disco di...

Advertising

borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - FrancescoLollo1 : Anche oggi mi hanno chiesto se ho fiducia in questo Governo. Non è importante quanti km devo fare ma il tempo lo tr… - _Nico_Piro_ : Visto che ormai la notizia sta circolando a questo punto la pubblico anch'io, non senza emozione. Mi è stato assegn… - Alessan86717452 : RT @Diamonds97__: “Mi basta che tu sia felice” Ecco Ayfer ricordatene SEMPRE, non quando ti conviene. #LoveIsInTheAir - Petulordo : RT @lupofranci1: Oh,io ve lo dico,se non vinciamo stasera io mi scancello da Twitter ecco???????? #juvSpe -