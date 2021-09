Ecco le 10 donne che condurranno Le Iene con Nicola Savino Ci sono anche Vanoni e Fagnani

(Di mercoledì 22 settembre 2021) OrnellaDa Elisabetta Canalis a Ornella. Dalla giornalista Francescaa Madame. Le 10che, susseguendosi, affirannonella nuova edizione de Lepronte alla nuova avventura. Dal 5 ottobre prossimo le “meglio ragazze in circolazione” – come le ha definite lo stesso programma di Davide Parenti – rimpiazzeranno idealmente Alessia Marcuzzi nella conduzione dello show.svelate le loro identità. Le2021 – Chile conduttrici Oltre ad Elodie e Federica Pellegrini, già trapelate come come rispettive co-conduttrici delle prime puntate, a Learriveranno la pallavolista Paola Egonu, Elisabetta Canalis, ...

Advertising

davidemaggio : Ecco le 10 donne che condurranno Le Iene con Nicola Savino. Ci sono anche @OrnellaVanoni e @francescafagnan ?? Ott… - AnsiAle : @MauroB0312 Ecco cosa fai alle donne, le friggiiiii?????? - oni_yoy : ecco l'ennesima delle infinite donne di cui ero innamorata da piccola - toMMilanello : 29 LUGLIO “Mancano gli ori”, dicevano. E invece, con qualche giorno di ritardo, ecco il secondo trionfo azzurro. A… - zazoomblog : Le Iene ecco le dieci donne che affiancheranno Savino: da Elodie a Madame tutti i nomi - #dieci #donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco donne

Corriere della Sera

... Bungaro , che ha dedicato le sue parole all'autunno e alle: "Led'autunno sono nuvole ... EQUINOZIO OGGI 22 SETTEMBRE E AFORISMI: 'DA DOMANI SOLE E LUNA...'l' autunno ! L'estate se ne ...Cosa si porter via dallo Iov come ricordo pi importante di questi anni? Tutte leche sono entrate qui con gli occhi sbarrati dalla paura e sono uscite mesi dopo con il sorriso. Il mio pi grande ...Per celebrare la 25esima edizione dello show di Davide Parenti la conduzione al femminile aumenta in maniera considerevole. Al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci saranno 10 grandi ...I capelli bianchi oggi si possono valorizzari trasformandoli in sfumature che danno luce al viso. I consigli per averne cura anche a casa ...