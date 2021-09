“E’ stato speciale” Valentina Ferragni ricorda l’anniversario (Di mercoledì 22 settembre 2021) Valentina Ferragni ricorda ai suoi fan un importante anniversario, su Instagram fa sapere che è stata una serata speciale, è bella da togliere il fiato Da un anno Valentina Ferragni ha realizzato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 22 settembre 2021)ai suoi fan un importante anniversario, su Instagram fa sapere che è stata una serata, è bella da togliere il fiato Da un annoha realizzato… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

_Nico_Piro_ : Visto che ormai la notizia sta circolando a questo punto la pubblico anch'io, non senza emozione. Mi è stato assegn… - MichaelGiulian2 : RT @violacorre: Molto spesso mi e' stato detto:' tu non sei normale' Beh, la mia risposta e' stata sempre la stessa. 'Ad essere normale non… - sexnmind : RT @violacorre: Molto spesso mi e' stato detto:' tu non sei normale' Beh, la mia risposta e' stata sempre la stessa. 'Ad essere normale non… - CATERINA71M : RT @OTRlive: Ogni volta che @DiodatoMusic sale sul palco succede qualcosa di magico ma quello di ieri sera è stato davvero un concerto spec… - _felisiahale : anche se per pochissimi minuti è stato meraviglioso vedervi lì, a gustarvi del cibo e a scherzare tra di voi. siete… -