“È stata lei”. Katia Ricciarelli, segreto svelato: lei al GF Vip e l’amica spiffera tutto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Katia Ricciarelli ha parlato di Pippo Baudo e Josè Carreras, due suoi grandi amori. Lo ha fatto durante la puntata del Grande Fratello Vip. “Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto, sei un grande professionista”. Poi ha aggiunto: “In qualsiasi momento se io posso correre da te per qualsiasi cosa.. ecco, io sono qua”. “Sei una grande donna”, ha commentato il conduttore Alfonso Signorini. Anche parlando con gli altri coinquilini, Katia Ricciarelli aveva rivelato che con Baudo è stato un colpo di fulmine. “Ho vissuto momenti bellissimi ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. Gli voglio bene, avrei dovuto dirglielo anche in passato”. I due si sono sposati nel 1986 per poi lasciarsi nel 2004 e divorziare nel 2007. Da quel momento ci sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha parlato di Pippo Baudo e Josè Carreras, due suoi grandi amori. Lo ha fatto durante la puntata del Grande Fratello Vip. “Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto, sei un grande professionista”. Poi ha aggiunto: “In qualsiasi momento se io posso correre da te per qualsiasi cosa.. ecco, io sono qua”. “Sei una grande donna”, ha commentato il conduttore Alfonso Signorini. Anche parlando con gli altri coinquilini,aveva rivelato che con Baudo è stato un colpo di fulmine. “Ho vissuto momenti bellissimi ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. Gli voglio bene, avrei dovuto dirglielo anche in passato”. I due si sono sposati nel 1986 per poi lasciarsi nel 2004 e divorziare nel 2007. Da quel momento ci sono ...

Advertising

fanpage : “Questa nella foto sono io. No, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, non sono… - borghi_claudio : @dgambera Perchè vuol parlare di cose che non conosce? Secondo lei è più alta l'inflazione in Gran Bretagna o in Ge… - _wintermochii__ : RT @SottonaperTXT: ALLORA ALLORA, questa teoria può anche rivelarsi una grande cazzata ma vabbè. Secondo me la ragazza in Drunk Dazed non è… - yoongimybubu : Aggiornamento: l'uomo ha ottanta e qualcosa anni e la donna non è la nostra cliente ma la sua vicina, ciò non togli… - winteriscomving : RT @massimo4951: Lei e una pincher E stata chiamata Greys Ha 9 mesi Una rinuncia di proprietà Si trova in Sicilia Arriva ovunque per una… -