“È sempre la stessa”. Amici 21, bufera su Alessandra Celentano: nella scuola è già caos (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non c’è stato il tempo di iniziare che Alessandra Celentano già divide il pubblico di Amici 21. È successo nel daytime di oggi. Quella appena iniziata è un’edizione piena di novità. Tante conferme, una new entry e poi un ruolo speciale per lei, la vincitrice della passata edizione, Giulia Stabile. La ballerina ha firmato un contratto con la Fascino e sarà sicuramente tra le più presenti nella nuova stagione. Giulia mostrerà le coreografie che gli allievi dovranno ballare e poi potrà anche essere un sostegno per i ragazzi vista la sua esperienza nello show. Per i balli latino americani Maria De Filippi e il suo staff potrà contare, ancora una volta, su Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Cambiando ballo e passando all’hip hop e street in generale ecco nuovamente Spillo e Andreas Muller. Quest’ultimo, vincitore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non c’è stato il tempo di iniziare chegià divide il pubblico di21. È successo nel daytime di oggi. Quella appena iniziata è un’edizione piena di novità. Tante conferme, una new entry e poi un ruolo speciale per lei, la vincitrice della passata edizione, Giulia Stabile. La ballerina ha firmato un contratto con la Fascino e sarà sicuramente tra le più presentinuova stagione. Giulia mostrerà le coreografie che gli allievi dovranno ballare e poi potrà anche essere un sostegno per i ragazzi vista la sua esperienza nello show. Per i balli latino americani Maria De Filippi e il suo staff potrà contare, ancora una volta, su Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Cambiando ballo e passando all’hip hop e street in generale ecco nuovamente Spillo e Andreas Muller. Quest’ultimo, vincitore di ...

