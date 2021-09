È morto Willie Garson, ecco perché abbiamo amato così tanto il suo Stanford in Sex and the city (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo una lunga malattia, è morto nelle scorse ore all’età di 57 anni Willie Garson, attore divenuto celebre in tutto il mondo per il suo ruolo di Stanford Blatch nella serie e nei film di Sex and the city, ma apprezzato anche come il Mozzie di White Collar, oltre che per i suoi ruoli in NYPD Blue, Hawaii Five-0, Big Mouth e Supergirl. “I suoi molti doni come attore e come persona mancheranno a tutti noi“, ha detto Michael Patrick King, produttore esecutivo di Sex and the city e anche di And Just Like That, il revival in fase di riprese in questi mesi a cui Garson aveva preso parte in quello che sarà il suo ultimo ruolo sullo schermo. Tanti suoi colleghi lo ricordano con grande commozione, da Cynthia Nixon (alias Miranda) che racconta di come fosse “divertente senza ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo una lunga malattia, ènelle scorse ore all’età di 57 anni, attore divenuto celebre in tutto il mondo per il suo ruolo diBlatch nella serie e nei film di Sex and the, ma apprezzato anche come il Mozzie di White Collar, oltre che per i suoi ruoli in NYPD Blue, Hawaii Five-0, Big Mouth e Supergirl. “I suoi molti doni come attore e come persona mancheranno a tutti noi“, ha detto Michael Patrick King, produttore esecutivo di Sex and thee anche di And Just Like That, il revival in fase di riprese in questi mesi a cuiaveva preso parte in quello che sarà il suo ultimo ruolo sullo schermo. Tanti suoi colleghi lo ricordano con grande commozione, da Cynthia Nixon (alias Miranda) che racconta di come fosse “divertente senza ...

