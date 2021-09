Duello in Serie A per il big: Mourinho sfida il Milan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mourinho sfida il Milan per il big spagnolo: Duello di mercato tra rossoneri e Roma In casa Real Madrid sono tanti i giocatori finiti ai margini del progetto, alcuni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 settembre 2021)ilper il big spagnolo:di mercato tra rossoneri e Roma In casa Real Madrid sono tanti i giocatori finiti ai margini del progetto, alcuni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportli26181512 : I top della Serie A: di nuovo Koulibaly, Dumfries il frisone e tanta Inter. Duello non male per la panchina...: Ecc… - LALAZIOMIA : I top della Serie A: di nuovo Koulibaly, Dumfries il frisone e tanta Inter. Duello non male per la panchina... - cmdotcom : I top della Serie A: di nuovo #Koulibaly, #Dumfries il frisone e tanta Inter. Duello non male per la panchina...… - OdeonZ__ : Frey gioca Fiorentina-Inter: 'Vlahovic killer, Lautaro più completo. E Handa...' - sportli26181512 : Frey gioca #Fiorentina-Inter: 'Vlahovic killer, Lautaro più completo. E Handa...': Frey gioca #Fiorentina-Inter: 'V… -