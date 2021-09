Dramma in Italia, La mamma 27enne non ce l’ha fatta: il neonato in condizioni critiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver partorito. Il piccolo, nato la notte scorsa, è arrivato all’ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche. Una nota del Gaslini riportata da ‘Ansa’ ha riferito che il bimbo ha “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. È intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico”. Il bambino era stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie al sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale realizzato dal personale dell’ospedale Gaslini, attivato subito alla nascita. La prognosi è riservata, le condizioni del neonato sono estremamente delicate. Il commento di Giovanni Toti Il governatore della Liguria Giovanni Toti, come riporta ”Ansa’, “ha ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver partorito. Il piccolo, nato la notte scorsa, è arrivato all’ospedale pediatrico Gaslini in. Una nota del Gaslini riportata da ‘Ansa’ ha riferito che il bimbo ha “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. È intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico”. Il bambino era stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie al sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale realizzato dal personale dell’ospedale Gaslini, attivato subito alla nascita. La prognosi è riservata, ledelsono estremamente delicate. Il commento di Giovanni Toti Il governatore della Liguria Giovanni Toti, come riporta ”Ansa’, “ha ...

Advertising

Elygabrysabry1 : RT @Libero_official: A #Savona una donna di 27 anni è morta dopo aver partorito: suo figlio è intubato e in condizioni critiche. Inviati gl… - Ponta84roll : RT @Libero_official: A #Savona una donna di 27 anni è morta dopo aver partorito: suo figlio è intubato e in condizioni critiche. Inviati gl… - Master916_21 : RT @Libero_official: A #Savona una donna di 27 anni è morta dopo aver partorito: suo figlio è intubato e in condizioni critiche. Inviati gl… - domitillalovato : RT @Libero_official: A #Savona una donna di 27 anni è morta dopo aver partorito: suo figlio è intubato e in condizioni critiche. Inviati gl… - Libero_official : A #Savona una donna di 27 anni è morta dopo aver partorito: suo figlio è intubato e in condizioni critiche. Inviati… -