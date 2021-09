Draghi “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo offrire adeguato supporto logistico per assicurare che iraggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Perchè, con l’aumento della capacità produttiva, la sfida principale sarà come trasportare i, non come produrli. Al Global Health Summit,si è impegnata a donare 15di dosi entro la fine dell’anno, principalmente attraverso il COVAX. Quasi la metà di queste è già stata distribuita. Oggi sono lieto di annunciare che siamo pronti a triplicare i nostri sforzi. Doneremo 30di dosi in più entro la fine dell’anno, raggiungendo così i 45”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario, nel suo intervento in videoconferenza al “Global Covid-19 Summit”, a margine dell’Assemblea generale ...