Dormi poco e male? Il cuore ne soffre

(Di mercoledì 22 settembre 2021)re bene protegge il. È stato infatti più volte dimostrato scientificamente che i soggetti con sonno disturbato hanno un rischio elevato di sviluppare diabete, obesità, disordini dell’umore, stati d’ansia e malattie cardiache tra le quali aritmie di vario tipo. Come si legge sul Messaggero, sulla rivista Journal of American College of Cardiology, Xiang Li ed il suo gruppo di lavoro della Tulane University di New Orleans (Usa) hanno studiato il rapporto tra qualità del sonno e sviluppo di aritmie cardiache. Sono stati analizzati i dati di oltre 350.000 persone senza particolari patologie che potessero compromettere il riposo. E’ stato documentato che coloro che hanno una buona qualità del riposo hanno un rischio di fibrillazione atriale inferiore del 29% rispetto a chi ha un sonno disturbato. La fibrillazione atriale è la più frequente ...

Advertising

xelagrillo : @stevevicrn Noooooo?? Ma tu dormi poco perché le sere sei impegnato - LichyHerrera123 : poco le dormi - verocandu1 : @MelekKirazHK Teso,immagino,quando non dormi,o dormi poco o male,sei tutta fastidiosa,ma anche stanca fisicamente proprio,non solo di testa?? - yonhoshi : sapete quel mal di testa da quando dormi poco? ecco - LRossi82 : @il_Malpensante Dormi solo se pareggia, quindi poco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dormi poco

Yahoo Notizie

E ora, che ti voglio bene". Con queste toccanti parole si conclude la canzone "Non ti ... In Italia, tuttavia, questa possibilità è ancoraconsiderata e attuata, preferendo, in molti casi, ...... ti accompagnò in un ampio parcheggio lì vicino e ti disse: Adessoe ripigliati, la prossima ... poi tu volesti andare a prendere un hot dog in una panineriapiù in là. Accompagnami, dicesti. ...Dormire bene protegge il cuore. È stato infatti più volte dimostrato scientificamente che i soggetti con sonno disturbato hanno un rischio elevato di sviluppare diabete, obesità, disordini dell'umore, ...