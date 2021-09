Dopo la carne arriva il caffè sintetico: altrettanto buono ma molto meno inquinante (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima o poi doveva succedere. Nei film d’antan che ipotizzavano il futuro (quello che oggi è il presente), l’uomo avrebbe mangiato cibo in cubi colorati, sintetico e ben poco “bio”. A causa di una mancanza di materie prime consumate dall’umanità. arriva il caffe? sintetico buono come quello vero (Adobe Stock)Ecco, oggi la situazione non è poi molto discosta da quello che ipotizzavano i nostri “antenati”: il cibo si fa sempre più “in laboratorio”, per via della deforestazione galoppante e dell’inquinamento che sta indebolendo la catena alimentare. E Dopo la carne sintetica, arriva pure il caffè. Nino Manfredi diceva “Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è?“. E gli ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima o poi doveva succedere. Nei film d’antan che ipotizzavano il futuro (quello che oggi è il presente), l’uomo avrebbe mangiato cibo in cubi colorati,e ben poco “bio”. A causa di una mancanza di materie prime consumate dall’umanità.il caffe?come quello vero (Adobe Stock)Ecco, oggi la situazione non è poidiscosta da quello che ipotizzavano i nostri “antenati”: il cibo si fa sempre più “in laboratorio”, per via della deforestazione galoppante e dell’inquinamento che sta indebolendo la catena alimentare. Elasintetica,pure il. Nino Manfredi diceva “Ilè un piacere, se non èche piacere è?“. E gli ...

