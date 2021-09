“Dopo due anni…”. Francesco Monte e la fidanzata Isabella, il gossip di fine estate è servito (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ci sono stati momenti in cui mi fermavo, persino quando ero in macchina. Quasi tutti i giorni avevo queste crisi molto forti. Mi sentivo soffocare e in quel momento mi sono detto basta. Averlo accettato mi ha aiutato e da quell’istante non ho più sofferto d’ansia. Ne sono uscito da un anno e mezzo“. Così Francesco Monte aveva raccontato ai microfoni di Verissimo. Bellissimo e famoso, Francesco Monte deve la sua fama a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il suo trono è stato uno dei più appassionanti per il pubblico del dating show di Canale 5 e alla fine dell’esperienza scelse Teresanna Pugliese. Finita la storia con la corteggiatrice, Francesco Monte si fidanza con Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, ma anche questa storia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ci sono stati momenti in cui mi fermavo, persino quando ero in macchina. Quasi tutti i giorni avevo queste crisi molto forti. Mi sentivo soffocare e in quel momento mi sono detto basta. Averlo accettato mi ha aiutato e da quell’istante non ho più sofferto d’ansia. Ne sono uscito da un anno e mezzo“. Cosìaveva raccontato ai microfoni di Verissimo. Bellissimo e famoso,deve la sua fama a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il suo trono è stato uno dei più appassionanti per il pubblico del dating show di Canale 5 e alladell’esperienza scelse Teresanna Pugliese. Finita la storia con la corteggiatrice,si fidanza con Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, ma anche questa storia ...

Advertising

CottarelliCPI : Il presidente dell’Associazione presidi di Roma denuncia che molte scuole saranno chiuse, dopo due anni in DAD, per… - AngeloCiocca : Davanti ai #carabinieri , per l’ennesima volta, un #marocchino ha dato in escandescenze dopo aver danneggiato un'au… - LegaVolleyFem : ?????? ?? LA #PALLAVOLO ITALIANA DUE VOLTE SUL TETTO D' #EUROPA!!! Dopo l'Oro femminile delle ragazze di Mazzanti, arri… - luigi80I : @gustinicchi Non è sperimentale - ClaudioLepri : RT @Ombre_Luci: “Viaggio Italia”: due torinesi, entrambi in carrozzina dopo un incidente, uniscono le forze in un progetto alla scoperta de… -