Don Matteo arriva alla fine: ora cosa sarà della seguitissima serie TV? (Di mercoledì 22 settembre 2021) È arrivato il momento dell'ultimo ciak per Terence Hill che per venti anni è stato seguito con affetto da milioni di italiani. Nella cittadina umbra di Spoleto si sta infatti girando in questi giorni la tredicesima stagione della serie, e al termine del quarto episodio avverrà il passaggio di testimone. Un vero e proprio colpo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - thisisacasino : non daranno nemmeno a don matteo una fine dignitosa, ma addirittura scompare misteriosamente, boh la lux v1de ha qu… - skriswalker : tipico di don matteo far uscire le persone di scena senza sapere COME e PERCHÉ, hanno una tradizione da rispettare -