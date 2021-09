Disney+ Day | Shang-Chi gratis per gli abbonati dal 12 novembre e tanto altroHDblog it

Advertising

Teleblogmag : Ecco le novità attese per il DIsney+ Day! - starwarsnewsit : Star Wars: Disney+ Day con Boba Fett protagonista. IL PROGRAMMA - - gigibeltrame : Disney+ Day: Shang-Chi gratis per gli abbonati dal 12 novembre (e tanto altro) #digilosofia… - HDblog : Disney+ Day: Shang-Chi gratis per gli abbonati dal 12 novembre (e tanto altro) - badtasteit : Primi dettagli sul Disney+ Day: il corto di Luca, Shang-Chi in streaming a novembre ##DisneyPlusDay @sketchcrawl -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ Day

+ è pronta a celebrare i suoi due anni di attività: il secondosi celebrerà il 12 novembre prossimo e, per non far passare l'evento in secondo piano, la piattaforma di streaming vuole premiare i suoi abbonati con una ricca serie di contenuti. Il pezzo ...Bob Chapek (CEO) ha annunciato (via SuperHeroHype ) che il cinecomic Marvel sarà distribuito su+ a partire dal 12 novembre , in occasione del, ovvero il giorno in cui si ...Disney+ è pronta a celebrare i suoi due anni di attività: il secondo Disney+ Day si celebrerà il 12 novembre prossimo e, per non far passare l'evento in secondo piano, la piattaforma di streaming vuol ...Disney+ Day: svelata la lineup dei titoli che arriveranno il 12 novembre, c'è anche Shang-Chi. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!