(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Al mercato di Primavalle c'è uno spazio dove l'associazione Coccinelle onlus di genitori di ragazzisi è organizzata per tenere questi ragazzi e per insegnare loro attività manuali. Siunstraordinario che però se la cava da solo senza sostegno dellee forse una riflessione su quello che lenon riescono a fare neanche per chi si organizza da solo sarebbe importante". Così Giorgiain un video Fb dal mercato di Primavalle a Roma.

Advertising

TV7Benevento : Disabili: Meloni, 'istituzioni sostengano associazioni, si tratta di un servizio sociale'... -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili Meloni

Il Sannio Quotidiano

Così, dal fronte dem Enrico Letta ha buon gioco a far notare che 'Salvini insegue la, si ..., anziani, a chi non si può permettere di spendere centinaia di euro'. E non smette di ...... bambini, personenon sono in grado di lavorare'. Non crede che la legge vada corretta? '... I capofila politici di questa battaglia sono - aggiunge Conte - : Renzi, Salvini,. Se lei ...Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Al mercato di Primavalle c'è uno spazio dove l'associazione Coccinelle onlus di genitori di ragazzi disabili si è organizzata per tenere questi ragazzi e per insegnare lor ...“Tutti i detrattori del Reddito di Cittadinanza dovrebbero guardare questo video! Il Reddito di Cittadinanza sta restituendo dignità a milioni di persone!”. Lo ha scritto Leonardo Donno in un post pub ...