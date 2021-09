DIRETTA Salernitana-Hellas Verona | segui la partita LIVE

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sta per iniziare, match della quinta giornata di Serie A. Allo stadio Arechi di Salerno c’è già aria di sfida salvezza. Tutto pronto per il fischio di inizio di. Allo stadio Arechi di Salerno i padroni di casa ospitano i veneti di Igor Tudor, alla seconda sulla panchina veronese. Scontro salvezza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Salernitana-Hellas Verona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il successo sulla Roma, il… - ContropiedeA : Salernitana-Verona, ore 18:30; Spezia-Juventus, ore 18:30; Cagliari-Empoli, ore 20:45; Milan-Venezia, ore 20:45 (in… - TuttoSalerno : Serie A, la Salernitana sfida il Verona Segui la diretta testuale del match su - salernocitta : Salernitana – Verona diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia - sportli26181512 : Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Gewiss Stadium il Sassuolo prova a ri… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Salernitana

PROBABILI FORMAZIONI- VERONASALERNITANA (3 - 5 - 2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Simy, Ribery. All. CastoriVERONA (3 - 4 ......di Thiago Motta sono reduci dall'importante vittoria esterna ottenuta sul campo di una... Sassuolo* 4, Spezia e Genoa* 4, Verona 3, Venezia 3, Empoli 3, Juventus 2, Cagliari 2,0* ...Salernitana - Verona è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 22 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro di ...Si apre il mercoledì della quinta giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Salernitana di Castori e il Verona di Tudor ...