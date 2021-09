DIRETTA | Nuovi concorsi, stop alla lezione frontale e più tempo pieno: la ricetta di Bianchi per la nuova scuola. SPECIALE su OS TV (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il nuovo atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione Bianchi contiene molti ingredienti per la ricetta della scuola del futuro. Almeno come la immagina il Ministro. Lo SPECIALE di Orizzonte scuola in DIRETTA su Facebook e YouTube a partire dalle ore 15,30. L'articolo DIRETTA Nuovi concorsi, stop alla lezione frontale e più tempo pieno: la ricetta di Bianchi per la nuova scuola. SPECIALE su OS TV . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il nuovo atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzionecontiene molti ingredienti per ladelladel futuro. Almeno come la immagina il Ministro. Lodi Orizzonteinsu Facebook e YouTube a partire dalle ore 15,30. L'articoloe più: ladiper lasu OS TV .

Advertising

repubblica : Si apre domani 23 settembre l'Italian Tech Week. Due giorni di dibattiti con imprenditori, visionari, artisti e spo… - HTNOVO : HTNovo: Segui l'evento #Microsoft di presentazione dei nuovi #Surface #SurfaceDuo2 #SurfaceBook4 #SurfacePro8… - HankHC91 : RT @radio5punto9: 'La #Milanesiana 2021, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi' torna in autunno con 5 nuovi appuntamenti e sbarca a Parigi… - dariosci1 : RT @radio5punto9: 'La #Milanesiana 2021, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi' torna in autunno con 5 nuovi appuntamenti e sbarca a Parigi… - LaMilanesiana : RT @radio5punto9: 'La #Milanesiana 2021, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi' torna in autunno con 5 nuovi appuntamenti e sbarca a Parigi… -