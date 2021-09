Diretta Milan-Venezia 2-0 | Theo Hernandez raddoppia

Advertising

zazoomblog : Diretta Milan-Venezia 0-0: Romagnoli chiude bene su Henry - #Diretta #Milan-Venezia #Romagnoli - zazoomblog : Diretta Milan-Venezia 0-0: inizia la seconda frazione di gioco - #Diretta #Milan-Venezia #inizia - zazoomblog : LIVE Milan-Venezia 0-0 Serie A calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo a San Siro! - #Milan-Venezia #Serie… - zazoomblog : Diretta Milan-Venezia fine primo tempo: Pioli bloccato sullo 0-0 - #Diretta #Milan-Venezia #primo #tempo: - xxallimac : Scozzoli in diretta e il Milan che gioca NON CE LA POSSO FA -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Milan

... risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'San Siro',e Venezia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...SEGUI LADI- VENEZIA SECONDO TEMPO 68' Brahim Diaz porta in vantaggio i rossoneri su assist di Theo Hernandez al primo vero tiro in porta 59' Triplo cambio per il: escono Gabbia, Ballo - ...La FIGC ha comunicato le date e gli orari delle sfide della quinta giornata di Serie A femminile che si giocherà il due e tre ottobre. Ad aprire la giornata sarà la sfida fra ...SEGUI LA DIRETTA DI MILAN-VENEZIA PRIMO TEMPO Il Milan deve vincere per tenere il passo dell'Inter, ma il Venezia non è avversario semplice da affrontare e lo dimostra nel ...