Diletta Leotta, lo sfogo dopo l'addio a Can Yaman: "Mi massacrano" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono tanti i punti oscuri della storia tra Diletta Leotta e Can Yaman. dopo la crisi di nervi dell'attore turco, Diletta si è lasciata andare a uno sfogo sulle pagine di Nuovo. La conduttrice ha persino scelto di cambiare casa, perché è stanca delle eccessive attenzioni dei media, che non la lasciano più in pace negli ultimi tempi. L'estate è stata la loro stagione: il chiacchiericcio in rosa non parlava d'altro che dell'imminente matrimonio tra Yaman e la Leotta. Un amore che aveva dapprima deluso i fan dell'attore, su cui si è riversato tanto odio, commenti negativi e persino sospetti che fosse tutto orchestrato per accrescere la popolarità di Yaman nel Bel Paese. dopo la presentazione di Diletta in ...

