Di roccia | fuochi e avventure sotterranee La nuova mostra fotografica del Maxxi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Inizia oggi la“Di”, in programma nello Spazio Extrafino al 14 novembre 2021. L’esposizione presenta i progetti fotografici di cinque autori della fotografia italiana attuale, Fabio Barile, Andrea Botto, Marina Caneve, Alessandro Imbriaco, Francesco Neri, incaricati di fotografare e documentare la nascita di altrettante grandi opere infrastrutturali in tutto il mondo. In120 immagini realizzate tra il 2019 e il 2020 in cinque cantieri e in tre continenti, tra Europa, Estremo Oriente e Oceania. Una selezione delle opere inentrerà a far parte della Collezione di Fotografia del. A cura di Alessandro Dandini de Sylva, laè organizzata in ...