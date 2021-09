Di Penta Marevivo | legge ' salvamare' importante | ora approvarla

(Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il nostro volere è sempre stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché questo mare possa essere in buona salute e quindi essere un mare vivo. Nelle attività che abbiamo svolto abbiamo ...

Così la direttrice diCarmen Diintervenuta al convegno svoltosi oggi a Roma 'Alternative sostenibili ai dissalatori sulle isole. Allarme inquinamento e qualità delle acque' ...Ha poi invocato nuove e specifiche norme per la salvaguardia della biodiversità minacciata dagli scarichi dei dissalatori terrestri - ha detto Carmen Di, Direttrice di- . Su richiesta ...Roma, 22 set. (askanews) - 'Il nostro volere è sempre stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché questo mare possa essere in ...L'evento, promosso con la Media partnership di Radio Radicale, Italpress, Askanews, TeleAmbiente, Opera2030, SOS Terra Onlus, ha rappresentato un'opportunità per valutare scenari alternativi all'utili ...