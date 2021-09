Denunciata per avere sottratto ad anziana 25 mila euro (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' accusata di essersi impossessata del bancomat di un'anziana ospite della struttura, sottraendole poi circa 25 mila euro in totale, una dipendente di una residenza per anziani che è stata Denunciata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' accusata di essersi impossessata del bancomat di un'ospite della struttura, sottraendole poi circa 25in totale, una dipendente di una residenza per anziani che è stata...

Denunciata per avere sottratto ad anziana 25 mila euro E' accusata di essersi impossessata del bancomat di un'anziana ospite della struttura, sottraendole poi circa 25 mila euro in totale, una dipendente di una residenza per anziani che è stata denunciata a piede libero dai carabinieri di Orvieto. I militari hanno avviato gli accertamenti dopo una denuncia sporta dal figlio della donna. Grazie all'esame delle immagini ...

