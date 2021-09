Deeney | rivelazione choc | ' Ricevo 40 messaggi razzisti a settimana'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Da anni ormai il calcio porta avanti la propria lotta al razzismo. Eppure gli episodi si ripetono in campo e fuori dal rettangolo verde. L'ultimo in ordine temporale è stato il portiere del Milan ...

Corriere dello Sport

C'è come un ragazzo dentro di me - continua- che vuole rompere tutto, e c'è un'altra parte di me che diventa triste. Immagino che sia l'età e l'essere padre. Ma ci sono persone che possono ...C'è come un ragazzo dentro di me - continua- che vuole rompere tutto, e c'è un'altra parte di me che diventa triste. Immagino che sia l'età e l'essere padre. Ma ci sono persone che possono ...Troy Deeney, attaccante del Birmingham City, parlando ai microfoni di Sky Sports ha rivelato di ricevere dai 30 ai 40 messaggi razzisti a settimana. Qualcosa di estremamente vergognoso e fastidioso ...