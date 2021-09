Decreto green pass: via le sanzioni per chi va a lavoro senza. Novità anche per cinema e teatri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella serata di ieri, martedì 21 settembre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto green pass. Il provvedimento contiene misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione del certificato verde e il rafforzamento del sistema di screening. Il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Nel Decreto sono state introdotte alcune importanti Novità: la prima riguarda la cancellazione della sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di certificazione verde. Per chi si presenterà a lavoro senza green pass dal 15 ottobre non ci saranno sanzioni disciplinari. Ma da quel momento, il lavoratore non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella serata di ieri, martedì 21 settembre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il. Il provvedimento contiene misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza delpubblico e privato mediante l’estensione del certificato verde e il rafforzamento del sistema di screening. Il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Nelsono state introdotte alcune importanti: la prima riguarda la cancellazione della sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di certificazione verde. Per chi si presenterà adal 15 ottobre non ci sarannodisciplinari. Ma da quel momento, il lavoratore non ...

