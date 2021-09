Decreto green pass scuola, Bucalo all’attacco: “Niente è stato fatto dal ministro Bianchi per evitare le classi pollaio” (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Fratelli d'Italia voterà contro questo Decreto che dovrebbe garantire sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche, universitarie e sui mezzi di trasporto ma che di fatto si limita unicamente ad imporre l'obbligo del green pass. Niente è stato fatto dal ministro Bianchi per evitare il sovraffollamento delle aule, primo motivo di contagio tra i ragazzi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Fratelli d'Italia voterà contro questoche dovrebbe garantire sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche, universitarie e sui mezzi di trasporto ma che disi limita unicamente ad imporre l'obbligo deldalperil sovraffollamento delle aule, primo motivo di contagio tra i ragazzi". L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - borghi_claudio : E pure @RaiNews non ci ha capito nulla. La fiducia al Governo che si vota oggi è per il decreto green pass 2, quell… - MaMaurizi9 : RT @CarlaKaky: L'Italia diventa ufficialmente una Repubblica delle Banane: Emanato il Decreto Green Pass, i lavoratori come schiavi obbliga… - katerinal1979 : Approvato il decreto Green pass bis alla Camera, ora passa al Senato. -