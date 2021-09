Death Stranding Director's Cut per PS5: in UK l'upgrade next-gen costa solo 5 sterline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Death Stranding Director's Cut per PS5 sarà lanciato tra pochi giorni, il 24 settembre, e in vista del lancio PlayStation UK ha rivelato il costo dell'upgrade next-gen nel Regno Unito. Ebbene, in UK i giocatori già in possesso di Death Stranding potranno passare alla versione next-gen della Digital Deluxe Edition per sole 5 sterline. Si tratta di un prezzo inferiore rispetto ai 10 Euro che dovranno sborsare i giocatori europei. Inizialmente, alcuni hanno pensato a un errore, ma PlayStation UK ha pubblicato un secondo tweet per confermare il prezzo dell'upgrade nel Regno Unito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021)'s Cut per PS5 sarà lanciato tra pochi giorni, il 24 settembre, e in vista del lancio PlayStation UK ha rivelato il costo dell'-gen nel Regno Unito. Ebbene, in UK i giocatori già in possesso dipotranno passare alla versione-gen della Digital Deluxe Edition per sole 5. Si tratta di un prezzo inferiore rispetto ai 10 Euro che dovranno sborsare i giocatori europei. Inizialmente, alcuni hanno pensato a un errore, ma PlayStation UK ha pubblicato un secondo tweet per confermare il prezzo dell'nel Regno Unito. Leggi altro...

