De Zerbi contro Lucescu, in palio la Supercoppa d’Ucraina. Il tecnico italiano: “Che emozione sfidarlo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questa sera alle ore 20 lo Shakhtar Donetsk sfiderà la Dinamo Kiev nella finale della Supercoppa d’Ucraina. Attesa per il tecnico Roberto De Zerbi che potrebbe trionfare, per la prima volta, con il suo nuovo club ma prima dovrà superare la corazzata guidata in panchina dall’esperto Mircea Lucescu. L’allenatore italiana ha espresso il suo pensiero su questa gara ai microfoni ufficiali del club di Donetsk: “Ho visto diverse partite della Dinamo, posso dire che è una squadra ben organizzata e forte che ha vinto il titolo la scorsa stagione e le ultime tre Supercoppe. Ma penso anche che noi siamo forti. I nostri giocatori hanno buone qualità, compreso il coraggio. Lucescu? Ricordo bene quando allenava il Brescia. Era davvero una grande squadra e la ammiravo come ammiro ancora oggi lui. Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questa sera alle ore 20 lo Shakhtar Donetsk sfiderà la Dinamo Kiev nella finale della. Attesa per ilRoberto Deche potrebbe trionfare, per la prima volta, con il suo nuovo club ma prima dovrà superare la corazzata guidata in panchina dall’esperto Mircea. L’allenatore italiana ha espresso il suo pensiero su questa gara ai microfoni ufficiali del club di Donetsk: “Ho visto diverse partite della Dinamo, posso dire che è una squadra ben organizzata e forte che ha vinto il titolo la scorsa stagione e le ultime tre Supercoppe. Ma penso anche che noi siamo forti. I nostri giocatori hanno buone qualità, compreso il coraggio.? Ricordo bene quando allenava il Brescia. Era davvero una grande squadra e la ammiravo come ammiro ancora oggi lui. Lo ...

