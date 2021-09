De Luca e la frase shock su Gomorra: "Ha diffamato Napoli e la Campania" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato duramente la serie tv "Gomorra" nel corso di un convegno promosso da Ance Campania a Napoli. Secondo il governatore, la fiction tratta dalla penna di Roberto Saviano apprezzata non solo in tutta Italia, ma anche all'estero, non farebbe altro che diffamare Napoli e l'intera Campania. ''In passato non abbiamo avuto una grande reputazione, ed è vero ci facciamo male con le nostre mani, ad esempio con 'Gomorra', perché non c'è niente di peggio per diffamare un territorio che dire mezze verità. Non è grave dire cose false, o mentire, la cosa più grave è dire mezze verità. La camorra c'è, combattiamola, ma non è possibile che l'immagine di Napoli e della ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha attaccato duramente la serie tv "" nel corso di un convegno promosso da Ance. Secondo il governatore, la fiction tratta dalla penna di Roberto Saviano apprezzata non solo in tutta Italia, ma anche all'estero, non farebbe altro che diffamaree l'intera. ''In passato non abbiamo avuto una grande reputazione, ed è vero ci facciamo male con le nostre mani, ad esempio con '', perché non c'è niente di peggio per diffamare un territorio che dire mezze verità. Non è grave dire cose false, o mentire, la cosa più grave è dire mezze verità. La camorra c'è, combattiamola, ma non è possibile che l'immagine die della ...

Advertising

Luca_G67 : @CedroneBruno @eurodisgusto @isladecoco7 No dai “politico” e “coerente” nella stessa frase non si può leggere.... - luca_catone : @Veraelena5 Quanta verità in questa frase!???????????? - stoblvck : oggi ha detto na frase e ci ho rivisto troppo luca con tancredi HAAHAH - dantonio_luca : @Stefanialove_of @Madonna Io la amo da sempre, ma è un tweet a caso, ho trovato sta frase e mi piaceva.. Buona giornata Stefania! ?????????? - luca_reds : RT @Corriere: Allegri furioso dopo il Milan, la frase urlata uscendo dal campo: «E questi vogliono giocare nella Juve» -

Ultime Notizie dalla rete : Luca frase Terence Hill: il suo ultimo ciak per Don Matteo dopo 20 anni Le parole di Luca Bernabei È vero, Terence ci lascia, ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all'eredità che Terence ci ...

Silver Nations League di Sitting Volley: ecco quando si svolgerà Successivamente il saluto dell'Assessore allo sport del Comune di Campobasso, Luca Praitano: "Mi ... Per quanto riguarda il torneo riprendo una frase detta da Gianelli(giocatore della nazionale italiana ...

Milano, quando il vicesindaco di Sala gioiva per Luca Bernardo Affaritaliani.it Terence Hill ultima scena Don Matteo: le parole inaspettate di un collega Don Matteo 13, il saluto commovente di Terence Hill: girata la sua ultima scena nella fiction. E dopo 20 anni e 13 stagione, Terence Hill ha lasciato il set ed il personaggio di Don Matteo tra la comm ...

Terence Hill termina riprese di Don Matteo e lascia la serie ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai1, “D ...

Le parole diBernabei È vero, Terence ci lascia, ma vogliamo interpretare questanon in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all'eredità che Terence ci ...Successivamente il saluto dell'Assessore allo sport del Comune di Campobasso,Praitano: "Mi ... Per quanto riguarda il torneo riprendo unadetta da Gianelli(giocatore della nazionale italiana ...Don Matteo 13, il saluto commovente di Terence Hill: girata la sua ultima scena nella fiction. E dopo 20 anni e 13 stagione, Terence Hill ha lasciato il set ed il personaggio di Don Matteo tra la comm ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai1, “D ...