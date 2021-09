De Ligt: “Che questi 3 punti rappresentino la svolta della stagione” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Matthijs De Ligt, difensore della Juve, ha commentato a Dazn la vittoria, la prima in campionato dei bianconeri, contro lo Spezia. Queste le parole dell’olandese: “La partita è stata difficile. Abbiamo giocato un buon primo tempo, loro però hanno trovato un gran gol all’ultima occasione e questo è sempre duro. Hanno segnato all’inizio della ripresa, con un contropiede pazzesco, ma il nostro carattere per vincere è stato importante. L’unica cosa che contava erano i tre punti. Alla Juventus bisogna vincere tutte le partite, ora bisogna iniziare un nuovo campionato con questi tre punti. Che siano la svolta della stagione. Partita dopo partita vedremo come staremo, sono contento dei punti conquistati oggi. Giochiamo sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Matthijs De, difensoreJuve, ha commentato a Dazn la vittoria, la prima in campionato dei bianconeri, contro lo Spezia. Queste le parole dell’olandese: “La partita è stata difficile. Abbiamo giocato un buon primo tempo, loro però hanno trovato un gran gol all’ultima occasione e questo è sempre duro. Hanno segnato all’inizioripresa, con un contropiede pazzesco, ma il nostro carattere per vincere è stato importante. L’unica cosa che contava erano i tre. Alla Juventus bisogna vincere tutte le partite, ora bisogna iniziare un nuovo campionato contre. Che siano la. Partita dopo partita vedremo come staremo, sono contento deiconquistati oggi. Giochiamo sempre ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Juve vince la prima partita di campionato nel segno di Chiesa e De Ligt: due di quelli che avevano giocato meno,… - Eurosport_IT : JUVE: ECCO LA PRIMA VITTORIA! ???? Primi tre punti in campionato per Allegri, ma che sofferenza! Lo Spezia, dopo es… - ZZiliani : #Allegri dice che su #DeLigt ci vuole calma, ha 22 anni, Chiellini è diventato bravo a 28. Cioè: prendi De Ligt 19e… - DebiosCooper : RT @Dulafive: Hanno segnato Kean Chiesa e de Ligt. Quelli che devono fare lo stage per imparare. - barbaracerelli : RT @Dulafive: Hanno segnato Kean Chiesa e de Ligt. Quelli che devono fare lo stage per imparare. -