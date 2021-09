De Grandis: “Tonali è l’arma in più del Milan rispetto all’anno scorso” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stefano De, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Sandro, centrocampista del. Ecco cosa ha detto

De Grandis: "Tonali è l'arma in più del Milan rispetto all'anno scorso" Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha rilasciato queste parole su Sandro Tonali: "Dopo essere stato paragonato in maniera eccessiva a Pirlo, e lui con umiltà ...

