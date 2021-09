"De Benedetti in carcere, Berlusconi mai". Sallusti a valanga su Stefano Feltri: l'imbarazzo del direttore di Domani | Video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Continua a dividere, Silvio Berlusconi. La richiesta di perizia psichiatrica per il Cav avanzata dai pm del processo Ruby Ter anima la serata a DiMartedì, su La7, con Giovanni Floris che innesca un vivacissimo confronto tra Alessandro Sallusti, direttore di Libero, e Stefano Feltri, alla guida di Domani. L'editore di ques'ultimo, che punta a "svuotare" Repubblica e Fatto quotidiano, è quel Carlo De Benedetti "nemico" storico dell'ex premier e leader di Forza Italia. E proprio lì va a parare Sallusti. "Mi spiace che ancora a distanza di anni si sia ancora qui a combattere questa guerra civile, tutti contro un uomo". Secondo Marco Damilano, direttore dell'Espresso, il giorno più importante di Berlusconi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Continua a dividere, Silvio. La richiesta di perizia psichiatrica per il Cav avanzata dai pm del processo Ruby Ter anima la serata a DiMartedì, su La7, con Giovanni Floris che innesca un vivacissimo confronto tra Alessandrodi Libero, e, alla guida di. L'editore di ques'ultimo, che punta a "svuotare" Repubblica e Fatto quotidiano, è quel Carlo De"nemico" storico dell'ex premier e leader di Forza Italia. E proprio lì va a parare. "Mi spiace che ancora a distanza di anni si sia ancora qui a combattere questa guerra civile, tutti contro un uomo". Secondo Marco Damilano,dell'Espresso, il giorno più importante diè ...

