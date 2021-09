DAZN - BT Sport, affare possibile con l'aiuto di Sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo il quotidiano inglese, un accordo tra le due società potrebbe essere raggiunto entro poche settimane, secondo diverse persone con conoscenza diretta dei colloqui: la cessione a DAZN ... Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo il quotidiano inglese, un accordo tra le due società potrebbe essere raggiunto entro poche settimane, secondo diverse persone con conoscenza diretta dei colloqui: la cessione a...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterReal ?? A San Siro @EvaGini, Thomas Lawrence e so… - peterkama : Dazn, trattative avanzate per l’acquisto di BT Sport, le mani sulla PREMIER LEAGUE - MichaoRossit : - GiuliaOrsini7 : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #FiorentinaInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e Thomas Law… - francobus100 : Dazn, problemi durante le partite: L'AVEVO PREVISTO -