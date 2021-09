Dayane Mello molestata a La Fazenda | Parpiglia rivela | “L’uomo aveva tre denunce per molestie”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Rosalinda Cannavò è tornata a dire la sua sullericevute dadurante il reality La, un caso esploso anche nel nostro paese.: il video integrale della molestia subita e le parole di Rosalinda Cannavò https://t.co/TzNoxol0O2 #s #DayForFarm #A13 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 18, 2021 L’ex gieffina – durante l’ultima puntata di Casa Chi – ha dichiarato: “Sono rimasta abbastanza destabilizzata e non solo perché sono molto legata a, ma in merito a ciò che è accaduto all’interno del reality. Ho visto le immagini e abbiamo assistito a una scena di molestia a tutti gli effetti perché è così giusto definirla in questo modo. Abbiamo visto questo concorrente de La ...

Rosalinda Cannavò , conduttrice di Casa Chi , il format web con i giornalisti della testata di Alfonso Signorini , ha ampiamente sostenuto, raccontando le molestie subite a La Fazenda . Rosalinda Cannavò parla dia La Fazenda Sono rimasta destabilizzata. Non solo perché sono molto legata ama in merito a ...Enock Barwuah ha ricordato come lo scorso anno Guenda Goria fu una delle prime a condannare l'uscita di cattivo gusto di Mario Balotelli nel confronti della sua ex. Memore di questo, le ...Soleil Sorge spiega perché finì la relazione di Gianmaria Antinolfi con Dayane Mello e rivela di essere pronta a smascherarlo ...È scontro fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 tra Guenda Goria e Enock Barwuah, i due litigano per difendere i propri parenti. Guenda Goria e Enock Barwuah, ex concorrenti della passata edizion ...