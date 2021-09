Dayane Mello molestata a "La Fazenda", interviene anche l'amica Rosalinda (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non si sta rivelando una bella esperienza lavorativa per Dayane Mello 'La Fazenda', la versione brasiliana del reality 'La Fattoria'. La modella è stata infatti molestata da un altro concorrente, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non si sta rivelando una bella esperienza lavorativa per'La', la versione brasiliana del reality 'La Fattoria'. La modella è stata infattida un altro concorrente, il ...

Advertising

GalisteuOficial : Participante: Dayane Mello?? #AFazenda13 - ElisaDiGiacomo : Dayane Mello, Rosalinda Cannavò attacca La Fazenda: 'La produzione non la sta aiutando' - Carmencreang : RT @oggi_conduso_io: A dayane dovrebbero triplicare il cachet . La fazenda13 la sta portando avanti lei , in tendenza mondiale dal primo gi… - oggi_conduso_io : A dayane dovrebbero triplicare il cachet . La fazenda13 la sta portando avanti lei , in tendenza mondiale dal primo… - Saritaworld_ : Ma chi cazzo se la incula la vostra Aline? ?? Ma tenetevela! A me interessa DAYANE CRISTINA MELLO, non Aline... -