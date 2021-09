Dall' Afghanistan alla lotta al Covid | diplomazie internazionali al lavoro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In vista del G20 di Roma, il premier Draghi parla al telefono con il presidente russo Putin per saggiare la disponibilità di Mosca per una soluzione comunecrisi afghana e nel suo primo discorso ...

In vista del G20 di Roma, il premier Draghi parla al telefono con il presidente russo Putin per saggiare la disponibilità di Mosca per una soluzione comune alla crisi afghana e nel suo primo discorso ...... mostrando striscioni in cui chiedevano di poter tornare a scuola, dicendo che escludere le ragazze'istruzione lascerà un'intera nazione futura senza istruzione. "Senza mia sorella a scuola non ...Dal 28 settembre al 3 ottobre tanti appuntamenti tra cinema, documentari, arte, fumetti, musica, cibo, incontri ed eventi speciali ...New York (Usa), 22 set. (LaPresse/AP) - Dopo due decenni in Afghanistan, gli Stati Uniti "dovrebbero fare di più" per aiutare i rifugiati del Paese. E' quanto ...