Dal Sahel all’Indo Pacifico Ecco cosa lega Francia e Usa

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’intesa del 2016 con cui laavrebbe venduto 12 sottomarini diesel-elettrici all’Australia sarebbe stata la commessa militare più importante della storia per Parigi. Ma l’Aukus, l’intesa militare tra Washington, Londra e Canberra, l’ha cancellata, perché gli americani hanno offerto agli australiani una fornitura tecnologica di eccellenza, i sommergibili nucleari. E il nuovo deal è un peso che tende a buttare a fondo le volontà di impegno francese nella grande regione geopolitica dell’Indo. Il contraccolpo è sulle pagine di tutti i giornali, laè irata, e sta provando a portarsi dietro l’Europa sulla sua posizione. Ma la distensione tra Parigi e Washington arriverà, nonostante i primi parlino di un “reset” delle relazioni quasi in senso negativo. Non è detto che questo reset abbia accezione sfavorevole per i due ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Sahel

...golfo della Sirte fino ai deserti del Fezzan'. Per Putin, la Libia è strategicamente importante. 'Per tenere un piede nel Mediterraneo, ma anche per avere un trampolino di lancio verso il, ...ad_dyn Sul Fin ancial Times , il corrispondenteNordafrica Neil Munshi, a dieci anni di ... nei campi di schiavitù e nei centri di prostituzione sulla terraferma; nell'instabilità diffusa nel...Trarre dalla Storia insegnamenti è uno dei “motti” che vengono maggiormente riesumati quando si presentano crisi internazionali. La locuzione ...Parigi come Washington ed Emmanuel Macron annnuncia con un twitt l’ultimo atto di guerra francese in terra africana: “Adnan Abou Walid al Sahraoui, capo del gruppo terroristico ISIS-GS (Islamic (...) ...