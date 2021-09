Da Salvini “campagna scaccia-crisi” in Forza Italia: «Per uno che va, dieci ne entrano…» (Di mercoledì 22 settembre 2021) La misura è colma. Matteo Salvini lo avrà probabilmente pensato leggendo gli articoli dedicati dai giornali al marasma in atto nella Lega dopo il polemico addio al Carroccio dell’europarlamentare no-vax Francesca Donato. Passi pure per le analisi crude e per gli editoriali al vetriolo, ma le Sardine proprio no. Eh sì, nel coro che ha intonato il de profundis al Capitano c’era pure quel Mattia Santori che dopo aver teorizzato nuovi mondi a sinistra, è andato a cercar ricovero nelle liste Pd in quel di Bologna. Un vero amante del rischio, verrebbe da dire. A dargli retta, ad accogliere Salvini in quella città ci sarebbero «solo poche decine di persone». Scontata la sintesi: «Per uno che va, dieci ne entrano». Lombardia: tre consiglieri regionali FI passano alla Lega Vero falso, importa poco. Nel frattempo la Sardina ha già emesso il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) La misura è colma. Matteolo avrà probabilmente pensato leggendo gli articoli dedicati dai giornali al marasma in atto nella Lega dopo il polemico addio al Carroccio dell’europarlamentare no-vax Francesca Donato. Passi pure per le analisi crude e per gli editoriali al vetriolo, ma le Sardine proprio no. Eh sì, nel coro che ha intonato il de profundis al Capitano c’era pure quel Mattia Santori che dopo aver teorizzato nuovi mondi a sinistra, è andato a cercar ricovero nelle liste Pd in quel di Bologna. Un vero amante del rischio, verrebbe da dire. A dargli retta, ad accoglierein quella città ci sarebbero «solo poche decine di persone». Scontata la sintesi: «Per uno che va,ne entrano». Lombardia: tre consiglieri regionali FI passano alla Lega Vero falso, importa poco. Nel frattempo la Sardina ha già emesso il ...

