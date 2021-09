Da Perin a Milito | Genoa | la Top 11 dell' era Preziosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perin Milito

fcinter1908

Il Genoa cambia padrone: il fondo statunitense 777 Partners ha acquisito l'intero pacchetto azionario da Enrico Preziosi dopo oltre 18 anni. Ecco la squadra che, secondo, noi meglio rappresenta quest'..., Thiago Motta e Ferrari tra i tanti protagonisti di una cavalcata splendida con la ...del Grifone vinse il Campionato con Luca Chiappino e tanti baby che poi fecero strada tra cui. Nel ...Giovedì ufficiale il passaggio di consegne al fondo 777. L’imprenditore ha tenuto i rossoblù pe r 19 stagioni, era il presidente più «longevo» della serie A ...Come spiega Tuttosport sia Federico Bernardeschi sia Mattia De Sciglio sia Mattia Perin hanno il contratto in scadenza nell’estate 2021. La Juventus non ha ancora deciso cosa fare con loro, molto potr ...