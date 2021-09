Da oggi su YouTube il videoclip ufficiale di “Francesca e basta”, il nuovo singolo di Mirkoeilcane (Di mercoledì 22 settembre 2021) Disponibile da oggi, mercoledì 22 settembre, il videoclip ufficiale di “Francesca E basta”, il nuovo singolo di Mirkoeilcane. L’artista romano, già vincitore del Premio della Critica ‘Mia Martini’ per la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018 e del Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo in gara con “Stiamo tutti bene”, che, nello stesso anno, si aggiudica anche la Targa Tenco per la ‘Miglior Canzone’, prosegue la sua nuova stagione compositiva inaugurata a giugno con la release del brano “Povera me”. “Francesca e basta”, infatti, segna il secondo passo di un nuovo corso artistico in cui l’attento lavoro autoriale di Mirkoeilcane si accompagna a una rinnovata veste ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Disponibile da, mercoledì 22 settembre, ildi “”, ildi. L’artista romano, già vincitore del Premio della Critica ‘Mia Martini’ per la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018 e del Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo in gara con “Stiamo tutti bene”, che, nello stesso anno, si aggiudica anche la Targa Tenco per la ‘Miglior Canzone’, prosegue la sua nuova stagione compositiva inaugurata a giugno con la release del brano “Povera me”. “”, infatti, segna il secondo passo di uncorso artistico in cui l’attento lavoro autoriale disi accompagna a una rinnovata veste ...

Ultime Notizie dalla rete : oggi YouTube TV Panasonic OLED con Netflix Calibrated Mode scontato di 400 su eBay Anche oggi, quindi, avrete modo di risparmiare sui vostri acquisti online, potendo accedere alle ... Offerte - Hardware & Tech - Abbigliamento e Sport - Cina Canale YouTube ufficiale di ...

La città di Bari nelle immagini di "Out of place" È il video musicale con cui si presenta oggi al pubblico 'Out of place' , quinto singolo del ... Alive e Silent Roa d che su YouTube e Spotify hanno superato le 200mila visualizzazioni e, sulle ...

Da oggi su YouTube il videoclip ufficiale di “Francesca e basta”, il nuovo singolo di Mirkoeilcane - RomaDailyNews RomaDailyNews Maglie di Vlahovic a ruba. E il serbo diventa un tormentone su YouTube Nel frattempo, nella città toscana, la maglia del serbo va a ruba ed è fra le più vendute Tanto è bastato perché la Fiorentina potesse di nuovo attirare su di sé le luci del campo e non solo. Lo youtu ...

